Россиянам рассказали, как правильно выбрать частную клинику

При выборе частной медицинской клиники лучше отдать предпочтение крупным многопрофильным центрам, сообщил «Народным Новостям» семейный врач Алексей Добровольский. По его словам, стоит избегать медучреждений, расположенных в подвалах, где ранее находились другие заведения.

Чтобы не ошибиться с выбором нужного медицинского учреждения, Добровольский советует обращать внимание на документы и сертификаты его персонала. При этом проверять документы в большом и многопрофильном центре, который работает не первую неделю, необязательно. Скорее всего, по словам специалиста, там есть отдел кадров, который всё проверяет, и с документами у них всё хорошо.

При выборе специалиста многое зависит от цели обращения. В случае серьёзного заболевания лучше сразу обратиться к нескольким врачам, чтобы в процессе понять, кто из них дал более профессиональные рекомендации, считает Добровольский.

Кроме того, по мнению врача, пользу может принести и сарафанное радио.

Если у вас есть друзья, знакомые, коллеги, которые знают отличного специалиста, то, конечно, имеет смысл прислушиваться и к этим рекомендациям, — заключил медик.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавирусной инфекции оказалась для некоторых золотой жилой. В частности, коммерческие медицинские центры заметно нарастили прибыль во время эпидемии.

Однако иногда клиенты отдавали деньги клиникам не по доброй воле. В Лиге защиты пациентов утверждают, что всё чаще и чаще клиентов частных медцентров «разводят» на огромные суммы, заявляя о несуществующих болезнях, ставя страшные диагнозы и назначая десятки анализов.