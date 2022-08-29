Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за вещами питомцев Кинолог Голубев: чтобы собака была здорова, необходимо регулярно мыть ее миски и игрушки

Фото: shutterstock

Уход требуется не только питомцу, но и вещам, которыми он пользуется, поэтому необходимо вовремя мыть миски, делать влажную уборку, стирать подстилки и чистить игрушки, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что из-за грязной посуды собака может получить серьезное отравление и проблемы с желудком и кишечником.

Гигиена — это не просто обыденные ритуалы, это важная часть ухода за здоровьем собаки. Ухаживать нужно не только за шерстью, зубами и когтями собаки, нужно чистить и те вещи, которыми пользуется любимец. Посуда, из которой ест собака, может скрывать много опасностей, — предупредил специалист.

Ни в коем случае нельзя оставлять в миске недоеденный корм, особенно в жаркую погоду, так как из-за высокой температуры пища может испортиться и вызвать отравление у собаки, отметил специалист. Чтобы питомец был здоров, необходимо стирать и обрабатывать его лежанку, а также одежду, в которой он бывает на улице.

Голубев подчеркнул, что на игрушках животного скапливаются стафилококковые и другие бактерии, и даже может образовываться плесень. Их обязательно нужно мыть натуральными средствами без токсичных веществ.

Глава РКФ ранее рассказал, как во время смога позаботиться о собаках. По словам специалиста, если на улице хорошо виден смог, который сопровождается едким запахом, лучше временно воздержаться от прогулок, а дома необходимо создать комфортные условия, закрыв окна, включив вентилятор или кондиционер, а также воспользовавшись увлажнителями и очистителями воздуха.