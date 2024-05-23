Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за домашними черепахами Ветеринар Кузина: для домашних черепах нужно создать подобие природы

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Чтобы правильно ухаживать за домашними черепахами, для них нужно создать подобие природы, рассказала в беседе с «Москвой 24» ветеринарный врач Надежда Кузина. По ее словам, также нужно обеспечить комфортный климат для питомцев.

Черепахи — это животные, которых забрали из естественной среды обитания, и дома для них нужно создать подобие природы, комфортный климат. К сожалению, часто это не соблюдается. Именно нарушение условий содержания приводит к широкому спектру болезней, — объяснила специалист.

Ветеринар отметила, что у сухопутных черепах заболевания, связанные с возрастом, развиваются намного раньше в домашних условиях, чем в живой природе. Чаще всего в заболеваниях питомцев виноваты их хозяйства. Если неправильно ухаживать за животными, у них могут появиться абсцессы, средний отит, пневмония, дерматит, анорексия, конъюнктивит и почечная недостаточность.

Пресноводные черепахи больше нуждаются в уходе, чем сухопутные, добавила Кузина. Для этого вида рептилий нужен просторный террариум, в котором есть островок, где можно погреться под лампой, и пространство для плавания. Также нужно регулярно менять воду и установить аппаратуру для нагрева и фильтрации. Сухопутным черепахам следует своевременно проводить коррекцию «клюва», то есть, роговых пластин пасти, заключила ветеринар.

Ранее стало известно, что кошкам нужно с осторожностью давать молоко, потому что с возрастом у них хуже усваивается лактоза. Кроме того, часто опасность для питомцев представляет рыба.