Россиянам рассказали, как правильно покупать мясо для шашлыка

Лучше готовить не более двух-трёх видов шашлыка, иначе гости не смогут распробовать всё, что было приготовлено. Так, например, «ФедералПресс» советует россиянам жарить шашлык из двух видов мяса и рыбы. В частности, для этого блюда отлично подойдёт мясо курицы и свинина.

Мясо и птицу без костей следует покупать из расчёта 300 г сырого продукта на человека плюс 200 г на каждые пять человек. Получается, если на пикнике будет компания из восьми человек, то понадобится 2600 г продуктов. (300×8) + 200 = 2600 г, — пишет издание.

Для гарнира россиянам посоветовали использовать свежую зелень и овощи, а также картофель. Также не стоит забывать и о соусах к шашлыку, которые придают блюду особую пикантность. При этом важно позаботиться и об ассортименте: на два вида шашлыка стоит взять не менее трёх разных соусов.

Ранее шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что при выборе мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его эластичность, цвет и аромат. Для этого перед покупкой его нужно прощупать и почувствовать запах.