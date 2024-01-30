Врач рассказала, как правильно пить воду перед сном Гастроэнтеролог Слюняева: последний стакан жидкости лучше пить за 2 часа до сна

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Последний стакан жидкости лучше употребить за 1,5–2 часа до отхода ко сну, посоветовала в беседе с aif.ru врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева. По ее словам, это позволит обработать и вывести все лишнее из организма, а также поможет избежать проблем с функционированием почек.

Эксперт рекомендовала выбирать в качестве напитков перед сном нежирные молочные продукты, травяные чаи, обычную воду или натуральные соки без сахара. Она пояснила, что такие жидкости помогут расслаблению организма и успокоят нервную систему. Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от напитков с кофеином или алкоголем, поскольку они портят качество сна.

По словам гастроэнтеролога, обильный прием жидкости вечером помогает вывести токсины из организма и улучшить работу ЖКТ, но при этом может спровоцировать ряд осложнений со здоровьем — отеки, бессонницу, частое мочеиспускание. Она указала, что минимум жидкости, необходимый для поддержания водно-солевого баланса в течение суток, зависит от климата, возраста человека и тяжести его работы.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что привычка употреблять перед сном кисломолочные продукты повышает риски развития диабета и приводит к ожирению. По ее словам, раньше ученые были уверены, что кефир, ряженка или простокваша на ночь полезны для кишечника, но все изменило введение в научный оборот таких понятий, как гликемический и инсулиновый индекс.