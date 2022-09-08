Россиянам рассказали, как правильно падать с высоты Минздрав Московской области: при падении с высоты нужно не просто упасть, а сделать кувырок

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В пресс-службе Минздрава Московской области рассказали NEWS.ru, как правильно падать с высоты. Врачи рекомендуют при падении сгруппироваться и постараться не просто упасть, а сделать кувырок. Развить такие навыки позволяют регулярные занятия физкультурой. Если ребенок любит лазать по деревьям, специалисты рекомендуют приобрести ему нескользящую обувь с протектором. Кроме того, нужно объяснить, что лезть по ветвям нужно медленно.

Если ребенок все же сорвался, то при падении необходимо сгруппироваться и постараться не просто упасть, а сделать кувырок, — говорят врачи.

Ранее в травмпункт Одинцовской областной больницы обратились родители 9-летнего мальчика после того, как он упал с дерева — с трехметровой высоты. При этом ребенок неудачно приземлился на руку всей массой собственного тела. В результате проведенной диагностики специалисты выявили у пострадавшего перелом обеих костей левого предплечья со смещением.

Место перелома мы зафиксировали гипсом. Подобные травмы, вопреки популярному мнению, не проходят быстро даже у детей. Не меньше месяца пациент будет ходить с гипсом на предплечье, пока контрольное обследование не покажет возвращение костей в правильную позицию, — рассказал заведующий травматологическим отделением Сергей Тарасов.

Врачи все же рекомендуют заниматься «скалолазанием» в специально оборудованных для этого залах.

Накануне врачи Видновской больницы спасли шестилетнего мальчика после утопления. Ребенок с семьей отдыхал на природе, а когда взрослые отвернулись, он подошел к водоему и упал в него. Малыша в оглушенном состоянии с признаками острой дыхательной недостаточности доставили в больницу на скорой помощи, где его в течение пяти часов откачивали специалисты.