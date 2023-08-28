Россиянам рассказали, как правильно мечтать Психолог Наумова: для воплощения мечты ее нужно визуализировать

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Исполнение мечты во многом зависит от внутреннего настроя человека, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» нейропсихолог и детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, чтобы мечта сбылась, нужно ее визуализировать, то есть представить, что желаемое уже осуществилось, а после этого расписать шаги для достижения цели.

Если мы хотим, чтобы у нас сбылось загаданное, то нам важно представить, чего нам очень бы хотелось, визуализировать, почувствовать, что мы уже обладаем желаемым. И дальше продумать, как, начиная с сегодняшнего дня, нужно действовать, какие шаги необходимо пройти, чтобы получить желаемое. Распланировать, желательно записать свои планы и начать двигаться к достижению этой цели, — объяснила психолог.

При этом она добавила, что на пути к достижению цели зачастую возникают преграды, которые человек не мог предвидеть. Поэтому в случае неудачи нужно проанализировать и осознать проблемы, мешающие успеху. Разобраться в этом можно как самостоятельно, так и с помощью психолога.

Человек со стороны поможет разобраться в проблемах, увидеть, какие блоки стоят на пути к успеху, и в итоге мечты сбудутся, — подчеркнула специалист.

Как напоминает издание, 28 августа 1963 года состоялось знаменитое выступление американского общественного деятеля, борца за равенство всех людей Мартина Лютера Кинга, вошедшее в историю под названием «У меня есть мечта». В память об этом событии в 2012 году было предложено учредить 28 августа неофициальный праздник с девизом «Мечты сбываются».

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