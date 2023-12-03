Россиянам рассказали, как правильно лечить затяжной кашель Врач Попов: выбирать лекарство от кашля нужно в зависимости от наличия мокроты

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Причиной затяжного кашля может стать гиперактивность бронхов и сужение просвета трахеи вследствие инфекции, рассказал «Российской газете» врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмнологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов. Выбирать лекарство в таком случае необходимо в зависимости от наличия мокроты. Также можно использовать препараты, которые влияют на состояние слизистой бронхов и дыхательных путей.

Вообще, при лечении кашля используются препараты, блокирующие кашлевые рецепторы, центрального действия или периферического. При мокром кашле используются препараты, которые стимулируют выработку мокроты и делают ее более жидкой. Таким образом, при разных видах кашля применяют разные лекарства, с отличающимся механизмом действия, и назначать терапию, конечно, должен врач, — объяснил Попов.

Помимо прочего, необходимо соблюдать ряд важных правил — пить много теплой воды, которая стимулирует выработку мокроты, и увлажнять воздух в комнате. Выздоровление пройдет быстрее, если слизистые не будут иссушены, добавил эксперт.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что затяжной кашель после простуды может быть вызван бактерией рода Mycoplasma pneumoniae. Также он может оказаться симптомом коклюша или аллергии, уточнил специалист.