Россиянам рассказали, как правильно хранить лекарства ЦОЗ Калининградской области: лекарства лучше всего хранить под замком

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Нарушение правил хранения лекарств в домашних условиях может стать причиной потери эффективности препаратов и даже нанести вред здоровью, рассказали «МК в Калининграде» в пресс-службе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. Как отметили эксперты центра, лучше всего закрывать домашнюю аптечку на замок — это снизит риск непредвиденных ситуаций с детьми.

В пресс-службе уточнили, что лекарства должны находиться в недоступном для ребенка месте, иначе он может решить попробовать лекарства на вкус или случайно разбить какой-нибудь флакон. Кроме того, если хранить препараты в заводской упаковке, можно в любой момент ознакомиться с инструкцией, а также проверить срок годности.

Соблюдение условий и сроков хранения лекарств очень важно, так как они зачастую могут портиться при ненадлежащей температуре, слишком высокой или низкой влажности, а также под воздействием света.

Как отметили специалисты, средства от хронических заболеваний, жаропонижающие, противовоспалительные, а также обезболивающие и антигистаминные средства следует периодически обновлять, проверяя сроки их годности не реже чем раз в полгода. При этом заменять нужно не только препараты с истекшим сроком годности, но и те, у которых изменился внешний вид.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали трехлетнюю девочку после того, как она выпила средство для снятия лака. У ребенка диагностирован химический ожог ротовой полости и пищевода.