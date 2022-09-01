Россиянам рассказали, как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду Психолог Рындина: в адаптации к детскому саду помогут тематические книги

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Не все дети сразу же принимают новую обстановку и незнакомых людей, поэтому они зачастую плачут и отказываются идти в детский сад. Чтобы ребенок быстрее к нему привык, родителям нужно заранее объяснить, что это за место, в чем помогут тематические детские книги, посоветовала психолог-блогер Ярослава Рындина. В беседе с «ФедералПресс» она добавила, что малыша нельзя оставлять в саду на весь день, потому что дети быстро утомляются.

Адаптация должна проходить постепенно. Важно понимать, что у каждого ребенка разная нервная система и есть дети, которые очень чутко воспринимают расставание с родителями, а есть дети, которые по типу своей нервной системы более гибкие и адаптивные, они достаточно быстро заходят в детский сад, но даже их нельзя оставлять в саду на весь день, — пояснила специалист.

По словам психолога, с ребенком также необходимо заранее обговорить ритуалы прощания и встреч. Она отметила, что родитель должен проговорить событие, после которого малыш пойдет домой, например, после прогулки или сна.

В Роспотребнадзоре по Новгородской области ранее рассказали, что при оформлении договора с частным детским садом важно проверить наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. Особенно пристальное внимание стоит обратить на пункты, которые содержат в себе информацию о режиме работы и распорядке дня детского сада, квалификации сотрудников и условиях предоставления питания.