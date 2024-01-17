Россиянам рассказали, как помочь пострадавшему во время крещенских купаний Спасатель Щетинин: пострадавшего при крещенских купаниях нужно достать из воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человеку стало плохо во время крещенских купаний, в первую очередь нужно вытащить его из воды, рассказал спасатель Сергей Щетинин. В разговоре с НСН специалист подчеркнул, что после этого следует отнести пострадавшего в тепло и дать ему горячий сладкий чай. В напиток ни в коем случае нельзя добавлять алкоголь.

Если же вы увидели, что что-то пошло нештатно, если вы владеете навыками оказания первой помощи, то, безусловно, помогать нужно. <...> Следует позвонить по телефону 112 и постараться вытащить человека из воды, перенести в теплое место, чтобы не было дальнейшего холодового воздействия, — пояснил спасатель.

Щетинин напомнил, что неправильное оказание первой помощи может иметь серьезные последствия. Для человека, который допустил ошибку при спасении пострадавшего, может наступить уголовная ответственность. В связи с этим специалист посоветовал учить правила оказания первой помощи и тренироваться. Кроме того, важно внимательно подойти к выбору купели. Она должна быть специально подготовленной, иметь деревянные подмостки. Рядом должны находиться медики, спасатели и полиция.

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая ранее рассказала, что крещенские купания в проруби противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хронических болезнях легких. Также в обряде лучше не участвовать при наличии эндокринологических расстройств.