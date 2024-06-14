Россиянам рассказали, как помочь питомцам пережить жару Минсельхозпрод Подмосковья: в жару на прогулку с питомцем стоит брать воду

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Помочь домашнему животному в жару можно при помощи бутылки с водой на прогулке, пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области. По словам специалистов, выходить с питомцем на променад стоит рано утром или поздно вечером.

Всегда держите чистую и свежую воду в миске и берите её с собой на прогулки. <...> Выгуливайте питомца рано утром или поздно вечером, чтобы избежать дневной жары, — уточнили в ведомстве.

Специалисты министерства также предложили использовать для помощи животному кондиционер или открывать окна для того, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в помещение. Если питомцу стало плохо от жары, то его стоит переместить в прохладное место, а также охладить затылок, шею и лапы водой комнатной температуры.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее напомнил, что в клинике владельцу питомца надо вести себя более сдержанно, чтобы успокоить любимца. Кроме того, собаку можно заранее приучить к медицинскому осмотру, чтобы не пугать ее неожиданными манипуляциями. Еще можно дать питомцу успокаивающее средство, но перед приемом лекарства стоит проконсультироваться со специалистом.