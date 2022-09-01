Россиянам рассказали, как помочь напуганному школой первокласснику Психолог Лейкина: напуганному школой первокласснику нужно дать выплакаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поход в школу 1 сентября для первоклассников может оказаться большим стрессом. Детский психолог Яна Лейкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что в таком случае важно дать напуганному школой ребенку выразить свои чувства, выплакаться, а затем поддержать его и разобраться в причинах его переживаний.

Надо создать пространство, в котором ребёнок сможет выплакаться. Не надо сразу расспрашивать, что случилось. <...> В этот момент надо побыть с ним рядом, обнять, напоить его чаем, переключить его внимание, — советует эксперт.

После того, как ребенок успокоится, необходимо расспросить его, в чем была причина его слез, отметила Лейкина. По ее словам, имеет смысл обратиться к учительнице первоклассника и попросить ее прокомментировать ситуацию.

Психолог предупреждает: на ребенка не надо давить. Важно объяснить ему, что напугаться может любой и что даже взрослый человек может испытать стресс, попадая в новую среду, однако можно научиться справляться со страхом. Врач советует учить этому ребенка при помощи специальных упражнений.

Для этого есть различные упражнение: можно поговорить с этим страхом, нарисовать этот страх. Какие-то родители, наверное, смогут и сами придумать для этого упражнения. Но если это не для вас, то надо обратиться к детскому психологу и как можно скорее, — рекомендует Лейкина.

Поход к специалисту она советует представить в игровой форме. Так, например, родители могут сказать ребенку, что ему поможет «мастер по уверенности». Слово «психолог» врач употреблять не рекомендует.

Врач Илья Жилкин ранее посоветовал подготавливать ребенка к ранним подъемам в школу минимум за месяц до начала занятий. По его словам, восстановить режим школьника после каникул помогут ежедневные прогулки, ограничения на использование гаджетов и телевизора, а также 10-часовой ночной сон.