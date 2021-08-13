Россиянам рассказали, как получить жильё без ипотеки

Россияне смогут получить жильё без ипотеки. Для жителей РФ, которые не могут позволить себе ипотеку даже на льготных условиях, построят наёмные дома. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Это только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Федеральные власти озаботились вопросом строительства определённого количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая, — отметила депутат.

Хованская подчеркнула, что является сторонницей этой идеи. По её словам, строительство наёмных домов необходимо развивать, чтобы помочь людям с невысоким уровнем дохода.

Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно, — объяснила она, подчеркнув, что приватизировать такие квартиры нельзя.

Ранее аналитики заявили, что средняя ставка по ипотеке в России может увеличиться до 9% к концу года. Это произойдёт в случае роста ключевой ставки Банка России до 7%. Ситуацию усугубит ужесточение требований по ипотеке с низким первоначальным взносом, особенно на первичном рынке.

Кроме того, ВТБ с 18 августа повысит ставки по основным ипотечным программам. Базовая ставка увеличится на 0,4% по кредитам на новостройки, готовое жильё и рефинансирование.