Россиянам рассказали, как получить от государства до 650 тысяч рублей Юрист Спиридонова: россияне имеют право на имущественный вычет при покупке недвижимости

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Один раз в жизни каждый россиянин имеет право на возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ заявила юрист Мария Спиридонова. Она пояснила, что налоговый вычет предусмотрен при покупке, строительстве или продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки. Его можно получить в течение года через работодателя или обратившись в отделение налоговой.

Для этого нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен, — сообщила Спиридонова.

Максимальная сумма, которую можно получить за приобретение жилья, составляет 260 тысяч рублей. До 390 тысяч рублей можно получить при оформлении вычета за процент по ипотеке. Право на подобную процедуру, по словам юриста, человек получает один аз в жизни после регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

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