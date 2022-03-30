Россиянам рассказали, как получить добавочное пособие по безработице

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что закон о занятости населения в РФ предусматривает пособие по безработице, которое в ряде случаев может выплачиваться дольше обычного. Она пояснила, что речь идёт о лицах, которые достигли пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года. В этом случае, рассказывает эксперт, человек может получать пособие дольше, сообщает агентство ПРАЙМ.

Если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года (сейчас является предпенсионером), он может получать пособие дольше, — рассказала Ногайлиева.

Максимальный предел пособия составляет 12 792 рублей в месяц — оно выплачивается в первые три месяца по общему правилу, в том числе для предпенсионеров.

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ранее заявил, что председатель правительства Михаил Мишустин обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. По словам главы кабмина, власти прорабатывают механизм внедрения целевой окрашенной эмиссии. Речь идёт о выделении средств Центробанком под конкретный проект. По его словам, в правительстве считают, что данный механизм будет способствовать продвижению проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению.