Россиянам рассказали, как подготовиться к возможной блокировке WhatsApp PR-эксперт Бастрыкина посоветовала россиянам искать альтернативу WhatsApp на случай блокировки мессенджера

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Чтобы подготовиться к сбоям или возможной блокировке WhatsApp, россиянам стоит использовать не один, а несколько мессенджеров, дублируя в них контакты, рассказала в беседе с Lenta.ru PR-эксперт Анастасия Бастрыкина. По ее словам, хорошей альтернативой мог бы стать Telegram. Также специалист назвала мессенджер «ВКотнакте», Viber и ICQ в качестве возможной замены WhatsApp. Быстрыкина уточнила, что начать пользоваться новыми сервисами лучше заранее, а не после блокировки.

Каждый сможет в случае необходимости выбрать подходящий сервис. Главное — сделать это заранее, особенно тем, кто использует только WhatsApp. Ведь узнать возможности нового сервиса лучше заблаговременно, а не тогда, когда произойдет отключение и все начнут искать альтернативные варианты, — сказала PR-эксперт.

Бастрыкина добавила, что после блокировки нескольких площадок в России сбои в работе WhatsApp, вроде произошедшего 25 октября, могут восприниматься как намеренно спровоцированные. По словам эксперта, такое отношение людей говорит о том, что прекращение работы этого мессенджера в России было бы для многих ожидаемым.

IT-эксперт и специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин ранее заявил, что глобальный сбой в работе WhatsApp в конце октября мог произойти из-за внутренних неполадок с обслуживанием оборудования. По его словам, вряд ли сбой произошел из-за DDоS-атаки, так как на нее пришлось бы потратить миллиарды средств.