Россиянам рассказали, как подготовить дачу к зиме Для подготовки дачи к зиме нужно слить воду из водопровода и расставить отпугиватели грызунов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чтобы подготовить загородный участок к зиме, нужно слить воду из водопровода, расставить отпугиватели грызунов, а также обезопасить дачу от появления плесени, постирав и высушив все белье в доме, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на рекомендации профильных сайтов садоводов. Как посоветовала автор книг по садоводству Ольга Воронова, для подготовки деревьев к зиме важно обрезать у них старые ветви, побелить их и обвязать нижние части.

Деревья уже находятся в спячке. Именно поэтому необходимо произвести санитарную обрезку старых ветвей. В конце октября нужно побелить деревья, чтобы не было морозобоин. А также нужно обвязать нижние части стволов от мышей. Например, сеткой, — поделилась Воронова.

Специалист отметила, что многолетние цветы должны перенести два-три заморозка, чтобы подготовиться к зиме. Именно поэтому, по ее словам, укрывать такие растения стоит после октября.

Главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк ранее рассказал, что опавшую листву на дачных участках можно использовать в хозяйстве как удобрение. Эксперт уточнил, что собранную листву лучше закомпостировать, так как, по его словам, это отличный органический материал. Дубенюк добавил, что убирать опавшую листву нужно не под всеми деревьями — где-то ее можно оставить. Убирают ее только с газонов или если она поражена болезнями и вредителями, уточнил эксперт.