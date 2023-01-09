Россиянам рассказали, как подарить ели вторую жизнь после праздников Россиянам посоветовали из новогодней ели сделать саше или удобрения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После новогодних праздников живую ель необязательно сразу выкидывать: можно сделать из нее саше, отвезти на дачу или использовать хвою для принятия ванн. В случае если на это нет времени или желания, хвойные деревья можно утилизировать с помощью специальных пунктов, пишет «Москва 24».

Для утилизации хвойных деревьев в Москве работают пункты приема «Елочный круговорот». Такие пункты открыты во всех московских округах. Деревья из пунктов приема отправляют на переработку, где делают из них щепу. Щепа используется для украшения клумб, в питомниках и для обустройства экотроп, — пишет издание.

Для тех, у кого есть дача, рекомендуют отвезти ель туда. Хвоя станет хорошим удобрением на грядках, а ствол можно порубить на дрова. Хвоя подойдет и для любителей принимать ванну. Для этого 500 граммов еловых веток необходимо залить кипятком и оставить на 30 минут, после чего можно добавлять этот настой в воду. Витамины, которые содержатся в хвое, благоприятно повлияют на состояние кожи и волос.

Из хвои можно сделать саше. Для этого хвою нужно положить в тканевые мешочки, туда же можно добавить корицу и корки мандаринов. После этого саше помещается в шкаф среди одежды. Это позволит избежать неприятного запаха.

Ранее диетологи посоветовали придерживаться принципа здоровой тарелки после новогодних праздников, чтобы сбросить набранный за праздники вес. Тарелку необходимо мысленно разделить на три-четыре части и заполнить одну часть овощами и фруктами, другую — картофелем, крупами или пастой, а оставшееся место заполнить мясом или рыбой.