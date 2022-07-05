Россиянам рассказали, как по этикетке распознать качественный продукт Специалист по омоложению Шарко рассказала, как по этикетке распознать качественный продукт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупатель выбирает продукты в молочном отделе гипермаркета «Ашан»

Тренер по естественному омоложению Ольга Шарко объяснила, как по этикетке на продукте определить, качественный он или нет. По ее словам, на качество продукта может указать его состав — тот должен быть максимально простым, без большого количества добавок, передает 78.ru.

Если вы берете продукт какой-нибудь мясной, там максимально простой и понятный должен быть состав. Когда вы видите там «Войну и Мир», и вы вообще не понимаете что? О чём? Там нитриты, еще какая-то ерунда, все — откладывайте. Просто, все должно быть максимально просто, — уверяет специалист.

Она также уточняет, что качество продукции можно узнать и по ее производителю — ассортимент местных изготовителей с большой долей вероятностью будет свеж. Кроме этого, важна и репутация производителя — характеристику и отзывы о нем можно найти в интернете.

Шарко советует не ходить на постоянной основе в один магазин, а периодически менять их, в зависимости от потребностей и возможностей.

Я понимаю, что многие привыкли заходить в магазин и набирать всё разом. Но по-хорошему, конечно, мясо лучше брать в фермерском магазине или рыбу допустим. Тоже самое касается молока, молочных продуктов, — считает она.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали, что в России некоторые недобросовестные производители деликатесов из дичи подменяют сырье на более дешевое, поэтому в консервах или колбасе покупатели вместо оленины и медвежатины могут обнаружить курицу, говядину или свинину. Случаи массового обмана были зафиксированы на предприятиях Ленинградской области и Петербурга, Пермского края, Калмыкии и Архангельской области.