Тренер по естественному омоложению Ольга Шарко объяснила, как по этикетке на продукте определить, качественный он или нет. По ее словам, на качество продукта может указать его состав — тот должен быть максимально простым, без большого количества добавок, передает 78.ru.
Если вы берете продукт какой-нибудь мясной, там максимально простой и понятный должен быть состав. Когда вы видите там «Войну и Мир», и вы вообще не понимаете что? О чём? Там нитриты, еще какая-то ерунда, все — откладывайте. Просто, все должно быть максимально просто, — уверяет специалист.
Она также уточняет, что качество продукции можно узнать и по ее производителю — ассортимент местных изготовителей с большой долей вероятностью будет свеж. Кроме этого, важна и репутация производителя — характеристику и отзывы о нем можно найти в интернете.
Шарко советует не ходить на постоянной основе в один магазин, а периодически менять их, в зависимости от потребностей и возможностей.
Я понимаю, что многие привыкли заходить в магазин и набирать всё разом. Но по-хорошему, конечно, мясо лучше брать в фермерском магазине или рыбу допустим. Тоже самое касается молока, молочных продуктов, — считает она.
Ранее в Россельхознадзоре рассказали, что в России некоторые недобросовестные производители деликатесов из дичи подменяют сырье на более дешевое, поэтому в консервах или колбасе покупатели вместо оленины и медвежатины могут обнаружить курицу, говядину или свинину. Случаи массового обмана были зафиксированы на предприятиях Ленинградской области и Петербурга, Пермского края, Калмыкии и Архангельской области.