Россиянам рассказали, как оставаться бодрыми на работе Психолог Игонина: пятиминутная разминка поможет оставаться бодрыми на работе

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Чтобы оставаться бодрыми во время работы, следует уделять время разминке, посоветовала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. В беседе с РИАМО психолог отметила, что достаточно выполнить зарядку для глаз и дыхательные упражнения.

Заниматься можно даже на работе. Никто не говорит вставать в планку или качать пресс — для поддержания бодрости достаточно пятиминутной разминки. Сделайте зарядку для глаз или выполните дыхательные упражнения, — пояснила психолог.

Так, можно чередовать глубокий вдох и резкий выдох. При выполнении данного упражнения важно напрягать пресс. Повторять его рекомендуется по пять раз в умеренном темпе. Игонина также посоветовала устраивать небольшие перерывы. Во время перерыва можно выйти на улицу. Кроме того, следует хвалить себя за успешно выполненные рабочие задачи.

Чтобы не погрузиться в рутину и не захотеть уволиться в первую неделю после праздников, придя домой, расслабьтесь и послушайте музыку, примите ванну с пеной, сделайте маску для лица и просто посидите в тишине, — заключила психолог.

Психолог Дарья Сальникова ранее рассказала, что в первую рабочую неделю после праздников разрешить себе полениться и погрустить. Эксперт отметила, что не стоит ругать себя за сбитый режим дня, лучше признать это и налаживать его плавно.