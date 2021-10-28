Россиянам рассказали, как определить у питомца признаки инсульта

У домашних питомцев инсульт проходит в два этапа: начинается с фазы апоплексического удара и заканчивается фазой неврологического дефицита. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на столичный Комитет ветеринарии.

Фаза апоплексического приступа характерна расширением зрачков, изменением дыхания, потерей тонуса мышц, уменьшением частоты сердечных сокращений. Во время второй фазы домашние животные склонны отказываться от еды, у них асимметрично деформируется морда с высовыванием языка, появляется неестественный наклон головы, нарушение координации, слюноотделение, отказ конечностей и судороги.

При наличии первых признаков этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Инсульт чаще всего развивается мгновенно, но может и растянуться на несколько дней.

Всё может начаться с вялого поведения и потери аппетита. Конечно, это могут быть проявления совершенно разных заболеваний, но надо понимать, что любое такое изменение — сигнал о том, что питомца надо показать ветеринару, — резюмировала специалист ветеринарного участка Кленово Александра Григорьева.

Ранее в Госдуме подготовили поправку по упрощению регистрации медицинских препаратов в качестве ветеринарных. Это сделано для того, чтобы ветеринарам не приходилось нарушать закон, чтобы лечить питомцев.