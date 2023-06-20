Россиянам рассказали, как определить ценность своего изобретения Директор ФПИС Неретин посоветовал использовать системы для оценки оригинальности изобретения

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Чтобы оценить оригинальность своего изобретения, россияне могут воспользоваться специальными информационными системами, которые предоставляют доступ ко всему мировому патентному фонду, рассказал директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в базе есть более 150 млн документов, которые помогут понять, является ли идея новой.

Изобретатели, будущие правообладатели, могут зайти на наши ресурсы и воспользоваться поисковой платформой, которая представляет доступ ко всему мировому патентному фонду, а это более 150 млн документов. На их основе сделать выводы о том, является ли идея новой или нет, применима ли она промышленно, — подчеркнул эксперт.

По словам директора ФПИС, многие изобретения оказываются уже существующими. Тогда он рекомендует продвигаться дальше в своих идеях. Неретин уточнил, что существуют идеи, которые значительно опережают свое время. В связи с этим иногда не всегда возможно сразу определить ценность технического решения.

Неретин посоветовал патентовать даже те идеи, которые кажутся на первый взгляд несвоевременными или смешными. В будущем такое техническое решение может оказаться полезным и применимым на практике. Директор ФПИС напомнил, что на рубеже 60–70 годов XX века был придуман сенсорный экран. На тот момент не было возможности производить их в массовом порядке, как и не было потребности в таком решение, но сейчас сенсорные экраны применяются повсеместно.

Разработчик сайта Кремля Артем Геллер ранее заявил, что в России пока не готовы к тому, чтобы все время работать над новыми версиями ПО. По его словам, конкурентоспособные IT-продукты могут появиться в стране, но на это уйдет не менее трех лет. При этом неизвестно, хватит ли на это времени, сил и денег.