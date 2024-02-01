Россиянам рассказали, как опознать взрывное устройство в людном месте Сотрудник МЧС Шпилькин: бесхозная сумка может быть оружием террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мешок, сумка или коробка, оставленные в людном месте, могут оказаться оружием террористов, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на замначальника отдела противодействия терроризму ГУ МЧС России по Мурманской области Дениса Шпилькина. Как пишет издание, специалист уточнил, что взрывное устройство можно опознать по торчащим проводам или тиканью часов.

Эксперт перечислил и другие признаки того, что в сумке или коробке может находиться бомба. В частности, должно насторожить, если предмет находится в несвойственном для себя месте, издает щелкающие звуки и имеет специфический запах, а из сумки видны провода, батарейки, антенны, изолента, веревки или скотч.

Однако даже при отсутствии этих признаков следует не паниковать, а сообщить о бесхозной вещи по экстренному номеру 112, продолжил сотрудник МЧС. Трогать, вскрывать и передвигать предмет при этом категорически запрещено. Необходимо зафиксировать место и время обнаружения предмета и попытаться найти его хозяина. Если это не удалось, важно отвести людей как можно дальше от подозрительной находки. Это поможет сохранить жизни окружающих, подчеркнул Шпилькин.

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