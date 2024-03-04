Россиянам рассказали, как оплачивается больничный по уходу за ребенком СФР: оплачиваемый больничный по уходу за ребенком составляет не более 60 дней

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Оплачиваемый больничный по уходу за ребенком составляет не более 60 дней в году, предупредили в Социальном фонде России (СФР) по Мурманской области. В организации отметили, что тем родителям, чей ребенок болен тяжелым заболеванием, оплатят 90 дней больничных в год, пишет «МК в Мурманске».

Как уточнили в СФР, количество оплачиваемых дней зависит не только от тяжести болезни ребенка, но и от его возраста. При уходе за детьми до семи лет родители могут открыть больничный на все время лечения. Если ребенку от 7 до 15 лет, оплатят только 45 дней за год. При этом один больничный должен быть не более 15 суток. В случае, когда в семье растет ребенок-инвалид, одному из родителей полагается 120 дней больничных в год.

В случаях с детьми, которые ВИЧ-инфицированы или имеют поствакцинальное осложнение или злокачественное новообразование, родители могут брать больничный без ограничений. При этом сидеть с ребенком могут не только матери и отцы, но и старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. Для этого им нужно указать в документе родство.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова ранее рассказала, что получить выплаты по больничному от прошлого работодателя можно в течение 30 дней после увольнения, если сотрудник не трудоустроился за этот период в другую компанию. Эксперт отметила, что бывший работодатель оплачивает первые три дня болезни работника, а затем это делает Социальный фонд РФ.