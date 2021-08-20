Россиянам рассказали, как они сами могут восстановить сгоревший лес

В условиях изменения климата, жаркой погоды, человеческой беспечности и алчности, леса в России и остальном мире горят в невиданных ранее масштабах. Только в этом году из-за пожаров в Якутии сгорели лесные насаждения по площади сравнимые с Португалией. Что делать, если хочется помочь природе восстановиться, — рассказал «360».

В России работает ежегодная кампания «Сохраним лес». За три года волонтёры высадили более 80 миллионов деревьев, в этом году планируется посадить 70 миллионов. У проекта есть свой сайт и интерактивная карта, где каждый может выбрать ближайший к своему дому район высадки и присоединиться к волонтёрам.

При этом важно отметить, что деревья можно сажать не везде, например, на землях сельскохозяйственного назначения это запрещено законом. Даже если территория заброшенная. Для самостоятельной высадки необходимо обращаться в местное лесничество и предлагать свою помощь. В таком случае, вас, скорее всего, пригласят сажать вместе со специалистами заранее подготовленные саженцы.

Главное помнить, что в городской черте высаживать деревья запрещено, так как земли принадлежат конкретному муниципалитету. Высадка дерева у себя во дворе без согласования с администрацией города — плохая идея ещё и потому, что жители многоквартирного дома часто не имею представления, где проходят коммуникации (газ, вода, электрокабель) и в случае прорыва теплотрассы коммунальные службы будут вынуждены просто срубить насаждения.

Ранее в Республике Марий Эл был введён режим чрезвычайной ситуации по причине лесных пожаров. Указ подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщается на официальном сайте республики.