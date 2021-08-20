Россиянам рассказали, как они сами могут восстановить сгоревший лес

В условиях изменения климата, жаркой погоды, человеческой беспечности и алчности, леса в России и остальном мире горят в невиданных ранее масштабах. Только в этом году из-за пожаров в Якутии сгорели лесные насаждения по площади сравнимые с Португалией. Что делать, если хочется помочь природе восстановиться, — рассказал «360».
В России
При этом важно отметить, что деревья
Главное помнить, что в городской черте высаживать деревья запрещено, так как земли принадлежат конкретному муниципалитету. Высадка дерева у себя во дворе без согласования с администрацией города — плохая идея ещё и потому, что жители многоквартирного дома часто не имею представления, где проходят коммуникации (газ, вода, электрокабель) и в случае прорыва теплотрассы коммунальные службы будут вынуждены просто срубить насаждения.
Ранее в Республике Марий Эл был введён режим чрезвычайной ситуации по причине лесных пожаров. Указ подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщается на официальном сайте республики.