Россиянам рассказали, как облегчить жизнь питомцев в в жару Городское хозяйство Москвы: животных нельзя оставлять в душном помещении

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В жаркую погоду домашних животных нельзя оставлять в душных помещениях или запирать в припаркованных автомобилях, чтобы они не получили тепловой удар, пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал городского хозяйства Москвы. По словам представителей организации, при перегреве питомца необходимо переместить в прохладное место.

Если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык — возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды, — уточнили в ведомстве.

Россиянам порекомендовали в жаркие дни выходить с питомцами на прогулки утром или вечером, делать небольшие остановки и чаще поить свежей водой. Кроме того, у животных лучше не сбривать шерсть, поскольку она защищает от перегрева, отметили эксперты.

Ветеринар Андрей Руденко ранее предупредил, что для карликовых и брахицефалических пород собак жара представляет особую опасность. По его словам, в группе риска могут оказаться мопсы, бульдоги, а также гриффоны и пекинесы из-за особенностей строения морды.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков указал, что кошки чаще собак выпрыгивают в открытые окна, так как москитные сетки не могут удержать животное. Вместо них на окна стоит установить специальные системы.