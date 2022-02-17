Россиянам рассказали, как обезопасить себя в случае непогоды

При неблагоприятном прогнозе погоды стоит составить расписание на ближайшие дни таким образом, чтобы как можно меньше времени находиться на улице, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он также порекомендовал заранее закрыть окна и убрать развешанное бельё, пишет «Радио 1».

Если вы получили неблагоприятный прогноз погоды — с усилением ветра, осадками и тому подобным, в первую очередь рассмотрите свои планы на эти дни. Надо постараться как можно меньше находиться на улице. Если нет необходимости, то лучше остаться дома. Если у вас по каким-то причинам открыты окна, развешано бельё, есть какие-то незакреплённые конструкции на балконе или во дворе частного дома — надо всё это закрыть, законсервировать, закрепить, убрать и так далее, — пояснил Щетинин.

Он также добавил, что если человек находится на улице во время непогоды, ему стоит отойти от рекламных щитов и вывесок, так как они могут упасть от порыва ветра и навредить. Особую опасность для автомобилистов при шквальном ветре представляют деревья и «качающиеся» столбы. В такой ситуации Щетинин порекомендовал съехать на обочину, включить аварийный сигнал и переждать непогоду.

Ранее стало известно, что вечером 17 февраля в Москву придёт циклон «Иления», он принесёт штормовой ветер, падение атмосферного давления и осадки, при этом температура воздуха будет на уровне мартовских отметок. Он отметил, что в этот день над Москвой прольются первые «чистые» дожди.