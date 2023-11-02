Россиянам рассказали, как обезопасить себя при покупке онлайн-курсов Маркетолог Балицай: перед покупкой онлайн-курса проверьте компетентность автора

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Перед приобретением онлайн-курса необходимо проверить автора на компетентность, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» маркетолог Антонина Балицай. По ее словам, для этого нужно узнать о его образовании и изучить его деятельность по открытым источникам.

Первое, что стоит сделать, принимая решение о покупке обучения, — изучить информацию об авторе из всех доступных источников и убедиться в его профессионализме. Факта того, что автор — ваш любимый блогер, который регулярно «постит» ролики на эту тему, — недостаточно, — подчеркнула эксперт.

Хорошим знаком является наличие на странице автора курса информации о его образовании, продолжила специалист. Профессионалы обычно сами рассказывают о своих достижениях, выкладывая в соцсети дипломы и сертификаты. Поводом насторожиться будет отказ предоставить такие документы по запросу.

По словам маркетолога, не стоит доверять автору, информация о котором в интернете ограничена лишь рекламой его курсов. Кроме того, плохим признаком являются обещания трудоустройства и выхода на высокий доход сразу после обучения. Как подчеркнула эксперт, автор курса может гарантировать только непосредственно обучение и приобретение тех или иных навыков. А формулировки типа «после прохождения вы сможете зарабатывать деньги без усилий» лучше обходить стороной.

Опасаться стоит и большого количества курсов у одного эксперта — как на профессиональные, так и на не связанные друг с другом непрофильные темы. Графоманы и «многостаночники» <....> занимаются бизнесом, нацеленным на продажу и повышение конверсии. Внутри же купленного у такого инфобизнесмена курса вы, скорее всего, получите абсолютное ничего, — предупредила маркетолог.

Ранее лингвист, кандидат наук и основатель школы изучения иностранных языков Диана Белан рассказала, что мошенники используют различные схемы обмана при продаже языковых курсов в интернете. По ее словам, один из наиболее распространенных способов — использование ложных регалий преподавателей.