Россиянам рассказали, как обезопасить себя от взрыва газа в квартире Инженер Милованов: обезопасить дом от взрыва газа поможет проверка вентиляции

Фото: NEWS.ru

Взрывы газа в домах россиян зачастую происходят из-за неправильной работы вентиляции, рассказал в беседе с «Радио 1» инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов. По его словам, обезопасить себя от ЧП можно, проверив систему вентиляции и вызвав мастера по прочистке в случае обнаружения проблем.

Работу вытяжной вентиляции в домашних условиях можно легко проверить. Для этого нужно взять лист А4 и поднести к вентиляционному каналу. Если он прикладывается, и вы чувствуете, что идет циркуляция воздуха, то все хорошо. Если никакого движения нет, то нужно обратиться в ТСЖ, — объяснил специалист.

Он рассказал, что люди зачастую проводят ремонт в квартирах, закрывая вентиляционные каналы. Если происходит утечка газа, его концентрация достигает предельных допустимых значений, после чего случаются трагедии.

Эксперт также добавил, что проблему можно выявить с помощью установки специальных газовых сигнализаторов, которые автоматически перекрывают газ в случае утечки.

Ранее при взрыве газа в жилом доме на Октябрьской улице в подмосковной Балашихе обрушились три этажа и два балкона. Погибли шесть человек, пострадали еще 13. Повреждены оказались более десяти квартир.