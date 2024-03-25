Россиянам рассказали, как обезопасить себя на массовых мероприятиях Эксперт по безопасности Евдокимов: нужно знать расположение запасных выходов

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Чтобы обезопасить себя во время посещения массовых мероприятий, нужно изучить расположение запасных выходов, посоветовал главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов. В беседе с «360» он подчеркнул, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» некоторые люди погибли из-за удушья, когда прятались в туалетах.

Чтобы обезопасить себя, нужно заранее посмотреть, где есть запасной выход и пути отхода на случай, если что-то произойдет, чтобы покинуть здание. Но тут тоже сложно прогнозировать, в «Крокус Сити Холле» люди пытались спрятаться в туалетах и погибли от удушья, — пояснил Евдокимов.

Эксперт отметил, что «Крокус Сити Холл» был крупнейшим объектом культурного назначения и требовал соответствующих мер безопасности. По его словам, на таких мероприятиях должны быть лицензированные сотрудники, которые смогут предотвратить ЧП.

Обеспечение безопасности должно было быть соответствующим. Насколько мы знаем, там работало ЧОП. Лицензированным сотрудникам нужно больше платить, тут все очень просто. Безопасность стоит дорого, — заключил Евдокимов.

Глава Союза ТЦ Булат Шакиров ранее сообщил, что российские власти совместно с представителями бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны в торговых центрах по всей стране. По его словам, такой план кажется реалистичным, если привлечь к его исполнению сотрудников частных предприятий, Росгвардию и полицию.