Родителям рассказали, как обезопасить отдых детей на новогодних каникулах Педагог Ковалева перечислила правила безопасного отдыха детей на новогодних каникулах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям на зимних каникулах лучше не позволять детям играть около проезжей части, а также с высоты прыгать в сугробы, как они любят, и кататься на санках лежа на животе, рассказала NEWS.ru педагог, эксперт по девиантному поведению Анастасия Ковалева. По ее словам, взрослым также нельзя оставлять ребенка на ледяных горках, особенно в людных местах и где много деревьев и столбов.

Если ребенок хочет покататься на санках или ледянках — не водите его на горку в людных местах, а также где много деревьев, столбов, пней и прочих препятствий. Также спуск не должен пересекать проезжую часть, не разрешайте чаду играть около дороги — это и летом опасно, а зимой тормозной путь автомобиля еще длиннее. Не разрешайте кататься на животе на ледянке или санках — ребенок может повредить лицо, зубы, травмировать челюсть. Кроме того, если детей много, опасно привязывать санки друг к другу, — отметила Ковалева.

Собеседница также призвала не сильно укутывать детей, чтобы им не стало слишком жарко, а одежда не сковывала движения, особенно на льду. По ее словам, обувь лучше выбрать удобную, с рельефной или шипованной подошвой для лучшего сцепления с поверхностью.

Не позволяйте детям прыгать в сугроб с высоты. Под свежевыпавшим снегом может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень. Напомните, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много грязи и инфекций, способных выживать при низких температурах. При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться! — добавила педагог.

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