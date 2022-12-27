Россиянам рассказали, как не заразиться пожирающей мозг амебой Врач Пестерев заявил о низком риске заражения амебой Неглерия Фоулера в России

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Россиянам не стоит бояться неглериоза, вызываемого амебой Неглерия Фоулера, поскольку на большей части страны слишком холодный климат для ее распространения, заявил «360» врач Тимур Пестерев. Заразиться можно только при купании в водоеме, где обитают эти амебы, при этом они довольно редко встречаются даже в жарких странах, отметил специалист. Амеба Неглерия Фоулера живет в водоемах, где температура воды выше +25 градусов, отметил врач. По словам врача, опасную инфекцию нельзя подхватить, купаясь в море, поскольку в соленой воде амеба Неглерия Фоулера не выживает. В ином случае поможет прищепка для носа, поскольку именно через носоглотку инфекция, как правило, проникает в организм.

Есть очень простая мера предосторожности — купаться в соленой воде, в море Неглерия Фоулера не выживает. И вторая — прищепку на нос, потому что путь заражения неглериозом — через носоглотку. Поэтому не глотайте воду, не втягивайте ее носом, — посоветовал врач.

В основном заражение происходит через контакт с загрязненной водой. Обычно амеба проникает в организм через нос, откуда мигрирует в мозг. У инфицированного быстро проявляются первые симптомы, болезнь прогрессирует и приводит к смерти.

Первый случай смерти пациента от неглериоза ранее выявили в Южной Корее. При этом заболевании паразит проникает в мозг человека и «пожирает» его. В Корейском агентстве по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщили, что заражение амебой Неглерия Фоулера подтвердилось у пациента с менингитом головного мозга, 10 декабря вернувшегося из Таиланда. У корейца наблюдались различные симптомы, в том числе головные боли, лихорадка, рвота и дисфункция речи. Мужчина скончался через 11 дней.