Россиянам рассказали, как не заболеть осенью Врач Романенко посоветовала избегать переохлаждения, чтобы не заболеть осенью

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Чтобы не заболеть осенью, нужно избегать переохлаждения и не контактировать с зараженным людьми, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» она объяснила, что простуда передается воздушно-капельным путем, поэтому стоит держать дистанцию с больными людьми. Кроме того, когда человек переохлаждается, происходит спазм сосудов, что помогает микробам легче проникнуть в организм.

Входные ворота для инфекции — это наши слизистые оболочки полости носа и горла, — отметила специалист.



В случае, если человек уже простудился, нужно уменьшить количество болезнетворных частиц в организме, подчеркнула врач. При первых симптомах заболевания она посоветовала начинать полоскать горло и промывать нос. Таким образом возбудители будут смыты с слизистой и верхних дыхательных путей.

Иммунолог Николай Крючков ранее предупредил, что осенью возможны обострения сердечно-сосудистых и психических заболеваний, а также болезней легких. По его словам, периоды межсезонья и зима наиболее благоприятны для распространения коронавируса и ОРВИ, поскольку солнца становится меньше, люди возвращаются в города и выходят на работу.