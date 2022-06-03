Россиянам рассказали, как не стать жертвой лжекоммунальщиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы не стать жертвой мошенников, которые представляются сотрудниками сферы коммунальных услуг, россиянам надо позвонить в соответствующую организацию и выяснить, действительно ли по указанному адресу отправляли специалистов, рассказала глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова. Она также порекомендовала не спешить открывать работникам дверь и впускать их в квартиру, пишет «Радио 1».

Если вам в дверь позвонили и говорят, что это газовая служба или ваша управляющая организация, не спешите открывать и впускать в квартиру. Во-первых, спросите, какая управляющая организация. Дальше — позвоните в неё и выясните, отправляли ли к вам сотрудников. Всё то же самое — с водоканалом, с газовой службой: номер телефона можно легко найти в интернете или посмотреть на квитанции, — заверила Белехова.

Помимо этого, следует узнать у сотрудников их имена и фамилии. После этого, добавила Белехова, надо позвонить в соответствующую организацию и уточнить, действительно ли в штате значатся эти специалисты. По мнению эксперта, такая проверка дает 95-процентную защиту от мошенников, так как злоумышленники обычно даже не знают названия управляющей компании.

Ранее стало известно, что если собственнику квартиры стучат в дверь или звонят в домофон, однако человек никого не обнаруживает, это может говорить о готовящемся ограблении. Таким образом преступники пытаются определить распорядок дня потенциальной жертвы.