Россиянам раскрыли, как не стать жертвой инфомошенников при покупке курсов Эксперт Аветов посоветовал покупать онлайн-курсы с большой базой отзывов

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Чтобы не попасть в руки инфомошенников, не стоит покупать только что запущенные онлайн-курсы, которые не имеют независимых отзывов на тренинг, рассказал NEWS.ru руководитель Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов. Он призвал россиян не совершать эмоциональные покупки, а хладнокровно оценить предложение.

Для потребителя лучшая защита от этого — взять паузу и обдумать покупку. Люди в таком эмоциональном состоянии — это наиболее привлекательный клиент. Им чаще всего обещают простые решения за «скромную» плату, продают воздух или чародейские «услуги». И в итоге человек оказывается в еще худшем положении, чем раньше. В отличие от мошенника добросовестный продавец никогда не станет спекулировать на проблеме клиента, — сказал Аветов.

Прежде чем покупать онлайн-курс, следует дождаться реальных отзывов на того или иного тренера или коуча. Лучше всего выбрать тот, который идет давно и на который есть обширная база комментариев.

Если вы не видите независимых отзывов на тренинг, но очень хотите его приобрести, то, по крайней мере, запросите у самого автора или его менеджера список успешных кейсов, когда их услуги реально были полезны. Таких должно быть не менее 20 штук! В противном случае вы имеете дело либо с мошенником, либо с дилетантом, который будет экспериментировать и тренироваться на вас, — добавил Аветов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что блогерам, уличенным в мошенничестве, не удастся откупиться от государства, возбужденные в отношении них уголовные дела будут доведены до конца. Он также отметил, что назрела необходимость регулирования деятельности людей, проводящих тренинги в Сети.