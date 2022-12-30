Россиянам рассказали, как не стать жертвой домушников в Новый год Эксперт по безопасности Фефелов: отпугнуть грабителей поможет свет на лестничной площадке

Фото: София Руснак/NEWS.ru

Многие россияне в новогодние каникулы уезжают из дома, и этим пользуются грабители, поэтому перед отъездом важно защитить свое жилище от проникновения незваных гостей, сообщило «Радио 1». Вор может забраться и в частный дом, и в квартиру, а самой простой целью может стать дом, который находится в отдалении, рассказал специалист комплексной безопасности Петр Фефелов. Эксперт отметил, что хотя у многих стоят надежные двери и замки, остаются уязвимы окна, решетки и рамы, особенно в квартирах, которые находятся на нижних этажах.

Квартиру нужно поставить под охрану. На окнах и дверях должны быть видимые наклейки, подтверждающие тот факт, что квартира находится под охранной предприятия. Это хороший сдерживающий фактор. Люди, которые пришли со злым умыслом, понимают, что там стоит сигнализация, — посоветовал безопасник.

Грабителей могут отпугнуть и соседи, которые, заметив что-то неладное, решатся открыть двери и спросить, что ищет незнакомый им человек в ваше отсутствие, отметил Фефелов. На лестничной площадке должно быть освещение, потому что воры не любят свет, добавил он. Можно установить таймеры, которые включат свет в вашей квартире на какое-то время, как будто дома кто-то есть.

Некоторые устанавливают в жилище сейфы, но и это может стать искушением для домушников, особенно если сейф можно просто «взять под мышку и вынести», отметил эксперт. Поэтому важно, чтобы сейф был большим и его сложно было вынести, кроме того, стоит обратить внимание на взломостойкость сейфа, сказал Фефелов.

Общественник Сергей Гринин также советовал во время отпуска или длительного отъезда оставить ключ от почтового ящика соседям и попросить их периодически его опустошать. Эксперт объяснил, что если бумажки валятся через край, то грабитель может догадаться, что дома никого нет. Гринин также посоветовал приобрести страховку.