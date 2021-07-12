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Россиянам рассказали, как не потеряться зимой в лесу

Спасатель Василишина: чтобы не потеряться в лесу, надо сообщить о маршруте похода в МЧС
14:51, 07 декабря 2021
Россиянам рассказали, как не потеряться зимой в лесу Фото: pixabay.com
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Перед походом в лес, особенно зимой, следует рассказать родственникам и МЧС о маршруте походе, времени отправления и приблизительном времени прибытия назад, рассказала руководитель поискового движения «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина. Она посоветовала россиянам не быть самонадеянными и внимательно изучать окружающую среду, пишет «МК в Красноярске».

Отправляясь в лес или горы, не будьте самонадеянными. Не думайте, что вы можете в одиночку выбраться или что с вами ничего не случиться. Будьте внимательны и изучайте местность. Если вы потерялись, лучше дождитесь помощи, — уточнила Василишина.

Она добавила, что зимой в лес обязательно нужно взять яркую одежду, спички и сигнальные приспособления. Также она порекомендовала озаботиться запасами еды и взять с собой нож. Согласно Василишиной, отправляться на поиски пропавших людей нужно только вместе со спасателями и обученными волонтёрами, чтобы, например, не провалиться под лёд.

При обнаружении опасного участка, где могут быть пропавшие, например, полынья, они сообщают спасателям, арсенал которых позволяет обследовать участок без вмешательства людей. У нас также есть подводный дрон, который может «заглянуть» и помочь найти найти утонувшего человека, — резюмировала она.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин объяснил, как спасти провалившегося под лёд человека. Он посоветовал найти длинную палку и что-то, что можно использовать как верёвку, и, связав их вместе, протянуть тонущему человеку.

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