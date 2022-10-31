Россиянам рассказали, как не погибнуть в массовой давке При массовой давке в толпе главное — это не терять самообладания и контролировать ситуацию

Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/XinHua/Global Look Press

На фоне трагедии в Южной Корее россиянам рассказали, как правильно вести себя в массовой давке, чтобы не погибнуть, главное — это не терять самообладания и постоянно контролировать ситуацию, сообщает «ФедералПресс». Выбраться из толпы можно в том случае, если двигаться вместе с основной массой людей, однако при этом постепенно смещаясь по диагонали к краю массовки, говорится в инструкции по выживанию.

Как советует издание, в толпе не следует двигаться против течения, иначе существует риск быть сбитым с ног и получить серьёзные травмы. В опасной обстановке также нужно избавиться от вещей, которые могут удушить и помешать движению.

Если в массовой давке в толпе оказались женщина и ребёнок, необходимо посадить его на шею, а женщину вести перед собой, чтобы она не получила резкий толчок в спину и всегда находилась в поле зрения. В случае падения в толпе во время массовой паники нужно свернуться в клубок и закрыть руками затылок, при этом не пытаться опереться на руки, поскольку их могут отдавить или сломать.

Кроме того, очень важно избегать столбов, решёток и перил, а также любых выступающих предметов. Так, например, даже безобидные ключи в массовой давке в кармане могут нанести человеку серьёзные травмы.

Ранее стало известно о смертельной давке в Сеуле в районе Итхэвон, считающемся одним из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. К вечеру 30 октября число жертв составило 153 человека, еще более 80 получили травмы.

К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан. В результате трагедии погибли четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.

31 октября руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец сообщил, что две погибшие в результате давки в Сеуле россиянки приехали в Южную Корею из Приморья, одна из Санкт-Петербурга, еще одна из Красноярска. Он также отметил, что у трех погибших в Корее находились родственники.