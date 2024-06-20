Россиянам рассказали, как не подцепить ботулизм при покупке консервов Роскачество: вздутые консервы могут привести к смерти

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Для того, чтобы обезопасить себя от заражения ботулизмом, не следует употреблять вздутые консервы и покупать их у частников. Также важно обратить внимание на надписи: срок годности должен быть в норме, а тест в маркировке – не смазан, предупреждают специалисты Роскачества.

Специалисты напомнили, что ботулизм является острым инфекционным заболеванием, вызванным токсином бактерии Clostridium botulinum. Они поражает нервную систему, ведут к мышечному параличу и даже смерти, если не будет своевременно оказана медпомощь. При этом первоначально у заболевшего человека наблюдаются спазмы желудка и диарея.

Особенно хорошо бактерии растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка (мясные и бобовые). Могут быть заражены колбасные изделия, консервы из мяса, рыбы, овощей и особенно грибов. Споры лучше всего себя чувствуют при низком содержании кислорода – в консервах.

Споровые формы ботулизма Clostridium botulinum может уничтожить только неоднократная пастеризация по одному часу при 100–120 градусах или стерилизация при температуре 120 градусах, – заключили в Роскачестве.

Артистка Мариинского театра оказалась среди пострадавших от массового отравления — скрипачка в настоящее время находится в реанимации. Известно, что женщина почувствовала себя плохо после употребления салата «Лобио». Предположительно, она оказалась в числе заразившихся ботулизмом.