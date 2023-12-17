Россиянам рассказали, как не платить за отопление Саратовские ученые разработали устройство для снижения затрат на отопление

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Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина разработали устройство, позволяющее снизить затраты на отопление. Речь идет о приборе для вентиляции помещений. Он сводит к минимуму затраты энергии на температурную доводку. По словам ученых, благодаря устройству можно полностью исключить платежи за отопление, передает ТАСС.

С целью уменьшения затрат энергии на отопление помещений в зимнее время года важно теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха. Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение, — объяснили ученые.

Специалисты уточнили, что с устройством совсем могут отказаться от платежей лишь граждане, имеющие теплоизолированные стены и достаточное количество светильников. В таком случае придется оплачивать лишь счета за электроэнергию. Прибор можно использовать как в жилых домах, так и в административных или производственных помещениях.

Ранее в Москве отменили так называемую 13-ю платежку за отопление. Изменения позволят сделать «погодную» корректировку платежей более плавной и необременительной.