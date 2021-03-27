Россиянам рассказали, как не нарваться на штраф за автотюнинг

https://static.news.ru/photo/ece8f5d6-8f9a-11eb-b1e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД чаще всего штрафуют за тюнинг, который владельцы машин должным образом не зарегистрировали. Однако не каждая модификация железного коня подлежит официальному оформлению, считает автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. За подобные нарушения правоохранительные органы могут снять автомобиль с учёта до тех пор, пока водитель не вернёт ему прежнее состояние.

Часто [владельцы авто] ставят на лампочки спереди не белолунные огни, а какие-нибудь красные. Это запрещено, вплоть до лишения прав. У нас существует статья 12.5 «Внесение изменений в конструкцию автомобиля без сертификации». Зарегистрировать можно любой тюнинг. Вы подаёте документы в МАДИ на внесение изменений в конструкцию автомобилей, проходите там сертификацию, — цитирует Славнова портал URA.RU.

Незаконный тюнинг полиция сочтёт за неисправность. Причём замену ламп фар или размещение светодиодов под корпусом автомобиля регистрировать нельзя, отметил юрист. Подобные изменения недопустимы при любых обстоятельствах. Но, например, новый спойлер легко можно сертифицировать. Однако для прохождения регистрации нужно подтвердить, что тюнинг безопасен. Эксперты также советуют обращаться за подобными услугами только к профессионалам.

Кроме того, недобросовестные инспекторы ГИБДД стали штрафовать автолюбителей за каплю масла на дороге. Эксперты рассказали, как не попасться на эту и другие уловки. Они стали тормозить автомобиль под предлогом проверки документов. Но цель остановки — найти на асфальте или нижней части авто хотя бы каплю или потёк любой жидкости. По их словам, это техническая неисправность и машину нужно эвакуировать на штрафстоянку либо «решить вопрос на месте».

Ранее NEWS.ru писал, что правила регистрации тюнинга автомобилей стали жёстче в России. Посвящённые этому пункты документа, ранее утверждённого правительством, вступили в силу 1 февраля. Новый регламент предусматривает, что все изменения следует зафиксировать в специальном реестре. При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства.