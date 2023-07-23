Россиянам рассказали, как не купить поддельные стройматериалы Строительный эксперт Васильев посоветовал не гнаться за дешевыми товарами и не покупать их с рук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительный эксперт Федор Васильев посоветовал не гнаться за дешевизной при покупке строительных материалов, а также не покупать их с рук, чтобы избежать подделки. В беседе с NEWS.ru эксперт порекомендовал проконсультироваться с хорошим специалистом по поводу материалов и фирм-производителей, если речь идет о сантехнике и фурнитуре. После покупки собеседник порекомендовал проверять все характеристики, документы, гарантийный талон, паспорт качества и сертификаты соответствия купленных стройтоваров.

Не гонитесь за дешевизной, не покупайте с рук даже по привлекательной цене. Если речь идет о сантехнике, фурнитуре и других важных деталях, то сначала проконсультируйтесь с хорошим специалистом по поводу материалов и фирм-производителей, — сказал он.

Он обратил внимание на то, что информация о производителе, продукции, маркировке товара должна быть нанесена на пакет, когда в контрафакте часто только приклеивается этикетка.

Васильев напомнил, что по закону потребитель вправе вернуть стройматериалы в течение 14 суток. Этот срок относится как к некачественной, так и к качественной, но не подошедшей продукции. Он предупредил, что, к примеру, некачественный цемент удастся распознать, только тестируя его.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал NEWS.ru, что защитить свои инвестиции во время ремонта жилья можно, если записывать на диктофон все переговоры со строителями, фотографировать их паспорта, а также создать отдельную папку в смартфоне или ПК со всеми снимками, чеками и прочими документами. Эксперт отметил, что о звукозаписывающей аппаратуре нужно обязательно предупредить собеседника.