Россиянам рассказали, как научиться новой профессии

Чтобы определиться с выбором новой профессии, если прежняя человека не устраивает, стоит посетить очные или онлайн-курсы по выбранному направлению, считает руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Он подчеркнул, что перед окончательным решением сменить род деятельности стоит поговорить о «подводных камнях» и тонкостях с опытными специалистами, работающими в искомой сфере, пишет РИАМО.

Даже взрослый и умудрённый опытом человек может немного романтизировать профессию, не подозревать о каких-то «подводных камнях», знакомых лишь бывалым специалистам. Потому имеет смысл поговорить о будущей работе с теми, кто знает её изнутри, напроситься на экскурсию, посоветоваться, где лучше получить нужный диплом или сертификат, — заверил Пучков.

Он также порекомендовал желающим сменить профессию пройти стажировку на желаемой работе во время отпуска на основной. По словам Пучкова, на рынке труда примерно 12% вакансий рассчитаны на кандидатов без опыта работы. Также он посоветовал россиянам попробовать себя в фрилансе: таким образом, по его мнению, можно совмещать разнонаправленные занятия, чтобы понять, какая профессия кажется наиболее интересной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний могут лишиться работы в столице. Причиной стали уход или приостановка деятельности ряда зарубежных предприятий. В связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы создаёт программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения.