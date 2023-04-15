Россиянам рассказали, как наказать рестораны и кафе за фейс-контроль Юрист Хаминский: на фейс-контроль в заведениях общепита нужно жаловаться в Роспотребнадзор и МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если гражданина не пускают в кафе или ресторан из-за фейс-контроля или под другим надуманным предлогом, ему следует записать это на камеру смартфона и сразу же направить обращение администрации заведения по электронной почте, посоветовал в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Затем нужно сообщить в Роспотребнадзор о нарушении заведением закона о защите прав потребителей, а также пожаловаться на самоуправство в органы МВД.

Для того чтобы заявления не были спущены на тормозах, следует обратиться в прокуратуру с просьбой осуществить контроль за проведением проверки по обращению. А также дать информацию в СМИ, которые с удовольствием распространят подобного рода информацию, — сказал специалист.

Он добавил, что важную роль играет правовое просвещение и правовое информирование. Граждане должны знать свои права, а рестораторы — понимать правовые и репутационные последствия незаконных действий.

Ранее Хаминский разъяснил, что заведения общепита не имеют права вводить фейс-контроль. Это противоречит требованиям, которые предъявляются к ним законодательством. Кроме того, Конституция России не допускает дискриминацию по любому принципу.