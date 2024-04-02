Россиянам рассказали, как найти работу с высокой зарплатой HR-специалист Лоикова: важно уметь работать с системами автоматизации

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В поиске высокооплачиваемой работы могут помочь умение работать с программами и желание совершенствоваться в профессии, рассказала «Москве 24» независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, работники, обладающие этими качествами, создают вокруг себя повышенный спрос.

Когда специалист умеет работать с системами автоматизации и постоянно совершенствуется в профессии, то создает вокруг себя повышенный спрос. Есть и другие работники, которые этим всем не владеют. Поэтому, когда работодатель выбирает, кого взять, конечно, он будет платить больше и гоняться за теми, кто имеет хороший профильный опыт, знания, компетенции да еще и занимается саморазвитием, — объяснила специалист.

Кроме того, Лоикова посоветовала улучшать свои профессиональные навыки и постоянно учиться, поскольку ни одна отрасль не стоит на месте. Например, в законодательстве изменения происходят почти каждые несколько месяцев.

HR-менеджер также отметила, что регулярно появляются новые приложения и программы, которыми пользуются многие специалисты. Их необходимо подробно изучать, чтобы повышать спрос вокруг себя.

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