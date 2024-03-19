Россиянам рассказали, как можно вернуть в магазин ношеную обувь Председатель ОПИ Павлов: вернуть обувь в магазин можно при ее плохом качестве

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Покупатель может вернуть ношеную обувь в магазин только в случае, если она оказалась плохого качества, рассказал в беседе с «Москвой 24» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его словам, при этом гарантийный срок на товар не должен быть истекшим.

Если в процессе носки обнаружился какой-то брак, недостаток, то есть обувь оказалась ненадлежащего качества, и потребитель захочет вернуть ее, то здесь закон будет на его стороне, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при этом продавец имеет право провести экспертизу, которая поможет установить, действительно ли обувь бракованная либо имели место нарушения правил ее эксплуатации. Кроме того, по словам специалиста, потребитель может предъявить претензию продавцу либо производителю и в случае, если гарантийный срок не установлен или истек, но с момента покупки при этом прошло не более двух лет. В этом случае покупателю придется самому доказывать, что в товаре есть производственный недостаток.

Если же обувь оказалась надлежащего качества, но покупатель решил, что она не походит ему по цвету, фасону или просто неудобна, то такой товар, по словам эксперта, вернуть можно, но обувь должна сохранить товарный вид. Если же на товаре видны следы употребления — потертости, царапины, загрязнения и прочее, но он качественный, то отказаться от него человек не может, резюмировал юрист.

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