Россиянам рассказали, как можно использовать воду от макарон Биолог Лялина: воду от макарон можно использовать как удобрение для цветов

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Воду от макарон можно использовать в косметологии, кулинарии и быту, например как удобрение для цветов, рассказала LIFE.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, такой макаронный бульон содержит крахмал, который обладает массой полезных свойств.

Крахмал имеет массу полезных свойств: он понижает уровень холестерина, укрепляет иммунитет, мягко обволакивает стенки желудка, создавая эффект насыщения или снимая агрессивные воспаления, способствует устранению отечности и последствий похмелья, — объяснила эксперт.

Вода из-под макарон может быть использована в качестве удобрения для цветов и комнатных растений, поскольку крахмал содержит большое количество минералов, витаминов и микроэлементов, добавила Лялина. Кроме того, такая вода способствует очищению посуды от жира и других загрязнений, если замочить в горячем отваре от макарон посуду на полчаса.

Специалист отметила, что с помощью ванночек с крахмалом можно снизить давление, смягчить кожу рук и даже снять отеки. Также крахмальный отвар можно использовать в качестве кондиционера, чтобы придать волосам блеск.

Энергетическая ценность воды от макарон всего 17,2 ккал. Но на ее основе получаются очень вкусные супы, соусы и подливки. Эту воду также можно использовать при приготовлении пресного теста для лепешек, пирогов или теста для пиццы. Крахмал здесь будет заменять дрожжи и яйца. Главное — всегда использовать только свежий отвар, пока он не помутнел, — подытожила биолог.

Ранее нутрициолог Анастасия Фатеева предупредила, что готовые макароны, которые сразу остудили и поставили в холодильник, могут храниться не более двух суток. Специалист уточнила, что лучше не есть даже тот гарнир, который простоял в холодильнике целый день, чтобы не подхватить кишечную инфекцию.