Россиянам рассказали, как купить качественную икру на Новый год Основатель сети рыбных магазинов Рудько: не стоит покупать икру в зеленых банках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы купить качественную икру на Новый год, следует избегать продукции в зеленых банках, посоветовал основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что недобросовестные производители могут добавлять туда имитированную или прошлогоднюю икру, а покупатель просто не сможет внешне оценить ее качество.

Зеленую банку я не рекомендую покупать, так как самый большой шанс ошибиться. Потому что под видом ностальгии мошенники закатывают туда прошлогоднюю икру, мешают ее с имитированной икрой. <...> Если банка запечатанная, вы точно никак не определите, — пояснил эксперт.

Также лучше избегать продукции, на которой есть надпись «произведено в море». По словам Рудько, лучшая икра у побережья. Кроме того, не стоит покупать продукцию у метро.

Эксперт порекомендовал проверить качество икры дома. Для этого нужно опустить ложку с икрой в горячую воду. Жидкость должна стать мутной, а часть икринок останется на ложке. Имитированная продукция либо растворится, либо окрасит воду в желтый оттенок.

В Роскачестве ранее сообщили, что в красной икре ряда производителей обнаружили кишечную палочку. Среди всех марок только две могут претендовать на Знак качества, а еще один производитель подтвердил свое уже полученное до этого обозначение.