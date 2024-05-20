Россиянам рассказали, как избежать укусов пчел Пчеловод Капунин: пчелы могут ужалить из-за резкого запаха парфюма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать укуса пчел, лучше не злоупотреблять парфюмом перед возможной встречей с ними, рассказал «Газете.Ru» председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин. По его словам, также не следует ничем размахивать перед пчелами, чтобы они не ужалили.

Пчелы очень не любят резких запахов, поэтому, если вы отправляетесь к местам, где пчелы живут в своих ульях, не злоупотребляйте парфюмерией, а также виноводочными изделиями — их запах они тоже не переносят. Они не переносят резких движений, размахивать ничем не надо. Не надо ударять палкой, например, по улью, — объяснил эксперт.

Пчеловод отметил, что просто так пчелы не будут жалить человека. Если соблюдать правила, соседство с этими насекомыми не приведет к неприятным последствиям.

Пчелы обеспечивают около трети продовольственной корзины человека, добавил Капунин. Например, овощи, фрукты, орехи и зерновые культуры. Кроме того, даже мясо и молоко животных становится гораздо вкуснее, когда пчелы опыляют кормовые, которые эти животные употребляют, подытожил пчеловод.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, что отмахиваться или убегать от пчел нельзя, потому что эти насекомые атакуют движущиеся цели. Она объяснила, что таким образом пчелы защищают рой от потенциального врага.